Aragonès: Felip VI "es passejarà pel Palau de la Generalitat" si Illa és president

Junqueras reivindica que ERC va fer possible l'1-O i va portar les urnes als col·legis electorals

TARRAGONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha alertat aquest divendres que el Rei Felip VI "es passejarà pel Palau de la Generalitat" si el candidat del PSC, Salvador Illa, presideix el Govern, i ha demanat votar a Esquerra per evitar-ho.

Ho ha dit en l'acte final de campanya al Moll de la Costa de Tarragona davant d'unes 500 persones, acompanyat del president del partit, Oriol Junqueras; la cap de llista per Tarragona, Raquel Sans; el diputat del Congrés Gabriel Rufián i la candidata a les eleccions europees, Diana Riba.

"Catalans i catalanes, no podem permetre que el rei Borbó es passegi pel Palau de la Generalitat, i això només ho pot garantir ERC", ha exclamat el republicà, que ha demanat concentrar el vot independentista i d'esquerres en la seva candidatura perquè es veuen amb la força per negociar un referèndum després d'aconseguir els indults i l'amnistia.

Aragonès ha demanat omplir les urnes de vots republicans per no deixar els avanços assolits en l'última legislatura en mans d'aquells que "destrossen l'estat del benestar o d'aquells que posen Catalunya en mans de La Moncloa", en al·lusió a Junts i al PSC.

Junqueras ha reivindicat que va ser ERC qui va fer possible l'1-O i va portar les urnes als col·legis electorals; Riba ha alertat que PSC i Junts es posaran d'acord per "seguir trinxant el territori" amb projectes com el Hard Rock i el transvasament de l'Ebre, i Sans ha avisat que només ERC pot parar la sociovergencia del ciment i els casinos, ha dit textualment.