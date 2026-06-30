Aragonès fa costat a Vergés en el seu judici i defensa que va gestionar la vacunació amb "criteri sanitari"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha traslladat el seu suport a l'exconsellera de Salut Alba Vergés i a la resta d'acusats de presumptament endarrerir la vacunació del coronavirus als agents de la Policia Nacional (CNP) i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya en el judici que ha començat aquest dimarts i afirma que la campanya es va gestionar amb "criteri sanitari".
"Van gestionar la campanya de vacunació contra la covid-19 amb criteri sanitari, professionalitat i sentit del deure en circumstàncies excepcionals, amb una vocació de servei públic inqüestionable", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
La Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic com a presumptes autors d'un delicte de prevaricació administrativa per a Vergés i Josep Maria Argimon (que en el moment dels fets era director general de l'Institut Català de la Salut (ICS)), i també per a l'aleshores secretari general de la Conselleria de Salut, Marc Ramentol, i per a l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella.