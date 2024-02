Aragonès expressa el seu suport a Ucraïna i espera que Putin sigui jutjat per "vulneració de drets"

El cònsol d'Ucraïna Vorobiov Artem avisa que Putin vol "redibuixar" el mapa del món

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrat aquest divendres el seu suport a Ucraïna el dia abans del segon aniversari de l'inici de la guerra amb Rússia, i confia que la "vulneració de drets humans" del president rus, Vladímir Putin, sigui jutjada.

"Davant l'amenaça autoritària que creix, Catalunya se situa al costat dels valors de la pau, la solidaritat, la democràcia i la llibertat. Estem convençuts que guanyarem i que el terror perpetrat per Putin no quedarà impune. I que la vulneració de drets humans que està duent a terme, tard o d'hora serà jutjada", ha destacat en l'acte de suport a Ucraïna pels dos anys de la invasió russa.

Així, ha avisat que continuaran criticant "l'imperialisme rus i la inacceptable agressió cap al poble ucraïnès per part del règim de Moscou, que cada dia que passa mostra de manera més evident la seva cara més cruel com s'ha vist, durant les últimes setmanes, amb les amenaces a líders europeus".

Per això, ha volgut expressar el seu suport a la primera ministra d'Estònia, Kaja Kallas, en crida i cerca per Rússia, i ha lamentat l'"assassinat" de l'opositor rus Aleksei Navalni i del pilot desertor rus a la Vila Joiosa (Alacant).

Després de reivindicar que Catalunya no oblida i està amb Ucraïna, creu que l'"atac" rus significa anar en contra dels valors europeus de pau, democràcia, drets humans i la llibertat dels pobles.

A més d'assegurar que la democràcia i la llibertat sempre s'acaben imposant, Aragonès ha afegit que Catalunya continuarà estant al costat dels ucraïnesos quan la guerra acabi per afrontar la reconstrucció del país.

EUROPA

"Ucraïna forma part d'Europa, ha de formar part del projecte europeu compartit. Perquè Ucraïna, com tot poble, ha de ser el que la ciutadania decideixi", ha sostingut.

En la mateixa línia s'ha pronunciat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, que ha defensat les negociacions d'adhesió d'Ucraïna a Europa, que considera que "també viu les amenaces, cada cop més explícites, del règim de Putin, i l'amenaça de l'extrema dreta".

Com que hi ha eleccions europees el 9 de juny, la consellera ha demanat estar a l'alçada perquè, a parer seu, poden marcar un punt d'inflexió.

"Nosaltres no abandonarem Ucraïna, per molts anys que passin. No deixarem de denunciar l'horror i les brutalitats del règim de Putin", ha recalcat Serret, que ha reivindicat la reacció, els esforços i els recursos que ha destinat la Generalitat per mirar de pal·liar el patiment de la població ucraïnesa.

Més enllà d'atendre l'emergència humanitària, ha explicat que també treballen en la futura reconstrucció d'Ucraïna un cop acabi la guerra, "el projecte més important d'Europa".

"PUTIN VOL REDIBUIXAR" EL MÓN

El cònsol d'Ucraïna a Barcelona, Vorobiov Artem, ha agraït el suport de la Generalitat i la solidaritat dels catalans després de dos anys de guerra en què continua la seva "lluita" contra Rússia.

"Putin vol redibuixar el mapa del món i reescriure la història. El seu càlcul era que després d'Ucraïna passaria al següent pas, tornar a dividir el món en zones d'influència", ha apuntat.

Per ell, en unes suposades negociacions de pau, Rússia les basaria en la capitulació d'Ucraïna i, per tant, serien "unes negociacions sobre la rendició i l'ocupació".

"La fórmula de pau d'Ucraïna és l'única oferta seriosa de pau, i fem una crida a totes les nacions pacífiques a unir-se per fer-la realitat", ha demanat Artem, després de precisar que inclou el cessament de les hostilitats, la seguretat alimentària, nuclear i energètica, la protecció ambiental, la justícia, els drets humans i el respecte a la carta de les Nacions Unides, entre altres aspectes.

En la seva opinió, "l'agressor ha de negociar en uns termes acceptables per al món, i no a l'inrevés, perquè en cas contrari, si no s'atura Rússia, el cost d'imposar el seu ordre al món serà molt més gran".

MARXA I CONCENTRACIÓ

També ha participat en l'acte una de les representants de l'Associació d'Amistat Ucraïnesa i Catalunya, Glòria Groziak, que ha cridat a participar dissabte en una marxa que, amb el lema 'Barcelona amb Ucraïna', començarà a les 17.00 hores al passeig de Gràcia amb Diagonal, i posteriorment a una concentració a la plaça Catalunya.

L'acte acabarà amb l'actuació d'un jove violoncel·lista de la Fundació Pau Casals, que tocarà 'El cant dels ocells': "Demostrarem que no només Barcelona, sinó tot Catalunya, està amb Ucraïna", ha exclamat.