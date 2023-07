Aragonès expressa el seu suport a Puigdemont, Comín i Ponsatí: "Queda camí a Europa"

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expressat aquest dimecres el seu suport a l'expresident Carles Puigdemont i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí després que el TGUE ha confirmat la decisió del Parlament Europeu d'aixecar-los la immunitat com a eurodiputats: "Queda camí a Europa. Al vostre costat!".

"Davant la repressió, seguim defensant que organitzar un referèndum no és delicte, sinó un dret democràtic per a tots els pobles", ha destacat en una anotació a Twitter recollida per Europa Press.

Tot això després que la justícia europea ha avalat el procés del suplicatori amb el qual l'Eurocambra va aixecar la immunitat a Puigdemont i als exconsellers, i ara es pot formular un recurs de cassació, que s'ha de presentar en dos mesos.