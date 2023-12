Aragonès exposarà al jutge la seva querella pel cas Pegasus aquest dimecres

La citació a l'exdirectora del CNI investigada s'ajorna a finals de gener



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, està citat dimecres a les 9.30 hores per declarar com a perjudicat davant el jutge que investiga el cas Pegasus arran de la querella que el president va presentar contra l'exdirectora del CNI Paz Esteban i l'empresa NSO Group, propietària del programari, per l'espionatge al seu mòbil.

Fonts jurídiques consultades per Europa Press han assenyalat que la declaració d'Esteban, que també estava citada dimecres en qualitat d'investigada, s'ha ajornat fins a finals de gener.

La cita d'Aragonès al jutjat d'instrucció 29 de Barcelona, a la Ciutat de la Justícia, ha provocat un canvi en l'ordre del ple del Parlament, on la sessió de control que els dimecres sol ser al matí es farà a partir de les 15 hores.

En aquesta declaració, Aragonès podrà relatar al jutge detalls de l'espionatge que va plasmar en la querella que va presentar el juliol del 2022, i en la qual considerava que Esteban i NSO Group poden haver incorregut en presumptes delictes d'intrusió no autoritzada en equips informàtics, d'intercepció il·legal de comunicacions, d'espionatge informàtic i d'"altres delictes contra els drets fonamentals".