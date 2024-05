Aragonès exhibeix la seva proposta de finançament i troba "estrafolària" la de Junts

Creu que el consorci que planteja Illa és un "cafè per a tothom aigualit"



BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha exhibit aquest dimarts la seva proposta de finançament perquè creu que podrà oferir millors serveis públics a la ciutadania, i ha qualificat d'"estrafolari" el plantejament de Junts.

Ha recordat que la seva proposta permetria que la Generalitat recaptés tots els impostos generats a Catalunya --51.961 milions anuals--, en una roda de premsa amb la vicepresidenta del Govern i 2 per Barcelona, Laura Vilagrà, i la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas.

Ha indicat que ara gestionen el 9% dels impostos, i que l'objectiu seria arribar al 100% perquè, després, la Generalitat pagués a l'Estat pels serveis que presta a Catalunya i "una quota de solidaritat" que ara com ara no se sap a quant pujaria.

No obstant això, ha criticat que la proposta de Junts vol agafar allò que no ha executat l'Estat i restar-ho del deute: "Ens quedaríem 10.000 milions per sota del que ERC ja ha aconseguit amb la condonació parcial del FLA, de 15.000 milions".

Ha assegurat que la proposta de Junts és que només es condonin 5.000 milions, perquè és el que no ha executat l'Estat en aquests anys a Catalunya, i ha ironitzat que els de Carles Puigdemont "o no s'han mirat els números o van darrere les propostes d'ERC i copien malament".

REBUTJA NEGOCIAR AMB AYUSO

D'altra banda, creu que la proposta de consorci que planteja el candidat del PSC, Salvador Illa, pot ser un "cafè per a tothom aigualit", i ha rebutjat que el finançament de Catalunya s'hagi de negociar en una taula en la qual també participi la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aragonès ha assegurat que només ERC "té els números al cap i l'experiència" per aconseguir el millor acord en matèria econòmica per a Catalunya.

AMB LA MÀ "LLIGADA A L'ESQUENA"

Vilagrà ha lamentat que, en matèria de finançament, Catalunya treballa "amb una mà lligada a l'esquena", i ha dit que la proposta dels republicans compta amb el suport del món empresarial i de més de 20 institucions.

Mas ha assegurat que si la Generalitat recapta els impostos "hi haurà transparència en les dades, rigor i també justícia".