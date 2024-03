Aragonès evita concretar si ERC entrarà al govern de Collboni després de defensar els seus pressupostos

BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha evitat concretar aquest dimecres si ERC entrarà al govern de l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, malgrat que hagin donat suport als pressupostos municipals 2024.

"Per ERC parla ERC. Que ningú no es posi a la boca el que farà ERC, ni a Barcelona ni en altres llocs", ha declarat als mitjans després de visitar el Barnahus de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en preguntar-li si ERC entrarà al Govern municipal.

Ha afegit que "hi ha hagut un acord de pressupostos per responsabilitat, com haurien d'haver fet en altres llocs. És molt diferent un acord de pressupostos que un acord de govern quan hi ha projectes de model de país que són molt diferents".

Ho ha dit després que Collboni ha perdut la qüestió de confiança a la qual s'ha sotmès en un ple extraordinari aquest dimecres per aprovar els pressupostos del 2024.

Collboni ha afirmat que, després d'aprovar-se els comptes el 2 de maig, el pròxim pas serà l'ampliació del Govern municipal: "Hem arribat a un acord amb ERC perquè primer hem parlat de polítiques i després parlarem de govern".