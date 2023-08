Aragonès espera trobar "les fórmules" per poder participar a la majoria d'actes de la Diada

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostingut que espera trobar "les fórmules perquè tota la ciutadania" i ell mateix puguin participar a la majoria d'actes de la Diada de Catalunya el proper 11 de setembre.

Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa a la Generalitat preguntat per si es considera inclòs en els actes de la Diada, després que l'any passat no assistís a la manifestació al no sentir-se representat pel missatge que va llançar l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per acudir a la manifestació.

El Govern va argumentar llavors que la manifestació anava contra els partits i les institucions i no contra l'Estat.

"Serà un plaer participar en tots aquells actes en què es pugui", ha afegit Aragonès aquest dimarts.

La Diada de Catalunya 2023 portarà de nou una manifestació l'11 de setembre als carrers de Barcelona amb marxes de quatre columnes que es dirigiran cap a la plaça Espanya.