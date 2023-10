Aragonès espera la "màxima col·laboració" de l'Estat amb la investigació del cas Pegasus

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit que espera la "màxima col·laboració amb la justícia per part de totes les autoritats de l'Estat" en la investigació de l'espionatge amb Pegasus del qual presumptament va ser víctima quan era vicepresident de l'executiu català.

"No voldria creure que passés una altra cosa", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, després que el jutge que investiga el cas ha citat l'exdirectora del CNI Paz Esteban a declarar com a investigada el dimecres 13 de desembre a les 9 hores, tal com va demanar Aragonès.

En la mateixa interlocutòria, el jutge reclama al CNI informació sobre la compra i el possible ús del programari, com ara si en té la llicència d'ús i si té en exclusiva les facultats d'autorització d'ús a Espanya.

També ha decidit enviar un exhort al magistrat del Tribunal Suprem (TS) responsable del control judicial al CNI perquè certifiqui qui ha autoritzat l'ús del programari per espiar Aragonès.

En aquest sentit, Aragonès ha instat el Govern central, el CNI i el Tribunal Suprem a cooperar en les diligències d'instrucció del presumpte espionatge, pel qual va presentar una querella fa més d'un any i mig.

El jutjat ha citat el president per declarar com a perjudicat el mateix dimecres 13 de desembre a les 9.30 hores.