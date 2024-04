Aragonès espera que Illa (PSC) expliqui amb "la màxima transparència" la seva relació amb Koldo

Es reuneix amb l'alcalde de Belfast, amb qui assegura haver-hi trobat "moltíssims punts en comú"



BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que espera que el candidat del PSC i exministre de Sanitat, Salvador Illa, expliqui amb "la màxima transparència" tots els detalls de la seva relació amb Koldo García, per valorar-la en funció d'aquesta informació.

Així s'ha expressat en resposta a les preguntes dels periodistes a Belfast, on està de viatge institucional: "Esperem conèixer tota la informació, que s'expliquin. Si ningú té res a amagar doncs és bo que s'expliqui tot, i a partir d'aquí prendre les decisions que calgui".

Ho ha dit preguntat per la compareixença d'Illa aquest dilluns en la comissió d'investigació al Congrés sobre la contractació d'emergència durant la pandèmia, i ha apuntat que hi haurà més compareixences d'Illa al Senat i que, per tant, ho valorarà en funció d'aquesta informació.

"Nosaltres, des d'un punt de vista global, però també en tots els casos concrets, davant la corrupció tolerància zero sempre", ha resolt Aragonès.

VIATGE A BELFAST

Aragonès ha començat aquest dimecres un viatge institucional a Belfast, on s'ha reunit amb l'alcalde de la ciutat, Ryan Murphy, i es reunirà a la tarda amb la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, al Parlament d'Irlanda del Nord.

El president de la Generalitat ha assenyalat que ha trobat amb Murphy "moltíssims punts en comú" amb un compromís, ha dit textualment, d'esquerres, republicà, d'una mateixa visió i d'una societat inclusiva.

"Avui comença aquesta col·laboració intensa a la qual esperem que també els municipis de Catalunya s'hi puguin sumar", ha afegit Aragonès, que veu possibilitats de col·laboració amb Belfast en l'àmbit econòmic, de la recerca i de les polítiques socials.