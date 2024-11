Aragonès votarà Godàs i insta a qui guanyi el congrés a integrar totes les sensibilitats

Subratlla que "l'endemà tothom continuarà sent necessari"

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha dit aquest divendres que votarà el candidat de Nova Esquerra Nacional a la presidència d'ERC, Xavier Godàs, en el congrés de la formació que se celebra aquest dissabte i ha demanat "la integració i la participació de les diferents sensibilitats" en la nova etapa del partit.

Ho ha fet en una carta publicada a X recollida per Europa Press en la qual ha animat la militància a participar en l'elecció de la direcció del partit i en la qual ha explicitat quin serà el seu vot: "Jo ho faré, com a militant, per les raons que he expressat públicament, a favor de la candidatura de Nova Esquerra Nacional".

Aragonès ha advertit que la candidatura que resulti vencedora haurà de gestionar "amb responsabilitat, generositat i encert la confiança rebuda" en una nova etapa en la qual creu --textualment-- que la integració i la participació de les diferents sensibilitats serà imprescindible.

Ha recordat que a la nova direcció li correspondrà llegir bé el moment polític i actuar "amb compromís cap al conjunt de l'organització perquè l'endemà tothom continuarà sent necessari".

L'expresident, que s'ha mostrat orgullós de la feina feta i del projecte col·lectiu que representa ERC, ha afirmat que sempre estarà a disposició del partit: "Ens correspon a tothom i cadascú de nosaltres estar a l'alçada del partit que representem i del país que servim", ha afegit.