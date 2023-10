Aragonès, ERC, Junts i els comuns no assistiran a la cerimònia de jura de la Constitució d'Elionor

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i cap representant del seu executiu, a més de cap diputat d'ERC, Junts i els comuns assistirà a la cerimònia de jura de la Constitució de la Princesa d'Astúries a les Corts Generals que se celebrarà dimarts al Congrés.

Mentre s'intensifiquen les negociacions de la investidura, els independentistes catalans han decidit no assistir a l'acte, i tampoc no ho farà cap diputat dels comuns, però sí que hi haurà representants del Govern central de la seva formació, segons ha explicat aquest dilluns el portaveu dels comuns, Joan Mena.

Per part d'ERC, la portaveu del partit, Raquel Sans, ha explicat aquest dilluns que no assistiran a la jura d'Elionor perquè no volen "contribuir a aquesta parafernàlia".

"Aquest acte pretén blindar una monarquia que no ha elegit ningú i, en el cas de l'Estat, és una monarquia corrupta. Ens reafirmem amb el nostre republicanisme. Volem una república catalana sense privilegis per part d'uns pocs", ha destacat Sans.

En un sentit similar es va expressar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, la setmana passada, quan va confirmar que ni Aragonès ni cap representant del Govern hi aniria: "Estem parlant d'un president republicà, d'un govern republicà i que, evidentment, no té previsió en la seva agenda d'assistir a aquest acte".

A diferència del que passava amb l'antiga Convergència i Unió (CiU), Junts va trencar tots els ponts amb la Corona en el procés independentista del 2017 i, especialment arran del discurs de Felip VI després de l'1-O, per la qual cosa tampoc no hi assistiran.

INDEPENDENTISTES BASCOS I GALLECS

Als independentistes catalans i els comuns se'ls afegiran els representants del PNB, EH Bildu i del BNG, que també han confirmat la seva absència en la cerimònia.

La princesa jurarà la Constitució dimarts en complir la majoria d'edat, com ho va fer el seu pare, el 30 de gener del 1986, i ho farà al mateix escenari, el Saló de Sessions del Congrés, però davant un parlament que ha canviat molt respecte al que hi havia el 1986.

La filla gran del Rei complirà així amb el tràmit que fixa l'article 61.2 de la Constitució en el qual s'estipula que "el príncep hereu, en arribar a la majoria d'edat ha de prestar el mateix jurament" que el cap de l'Estat.