Aragonès elogia la contribució de Joseph E. Stiglitz a la "prosperitat compartida"

Stiglitz recull el Premi Internacional Catalunya: "El capitalisme neoliberal ha generat molta desigualtat"



BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha elogiat la contribució de l'economista nord-americà Joseph E. Stiglitz a un "camí de prosperitat compartida, que entengui que la justícia social" ha de ser central per als governs.

Ho ha fet aquest dijous durant el lliurament del 35è Premi Internacional Catalunya, que enguany el jurat ha concedit a Stiglitz (Indiana, 1943), Premi Nobel d'Economia el 2001 i exassessor de l'administració de Bill Clinton, entre altres càrrecs.

"Aquest camí és possible i des de Catalunya també hi volem participar", ha afirmat Aragonès, que ha afegit que l'economista ha estat capaç de traduir en paraules accessibles valors compartits per les societats d'arreu del món sense perdre rigor acadèmic.

El president de la Generalitat --economista de formació-- també ha subratllat els vincles del treball acadèmic de Stiglitz "amb el que ha de ser el sentit últim de la recerca en l'àmbit econòmic: la generació de prosperitat per a totes les persones".

EL BENESTAR SOCIAL

Per la seva banda, Stiglitz ha agraït el premi i ha explicat que per ell és molt "significatiu" recollir aquest guardó a Catalunya, que visita cada any per passar una temporada a Cadaqués (Girona).

Ha sostingut que totes les societats han d'assegurar el benestar dels ciutadans amb "independència dels qui en són els pares", i ha defensat que els acadèmics s'involucrin en els debats públics per millorar el coneixement i la comprensió de la societat.

"La democràcia no pot funcionar si hi ha una concentració de poder. No és democràcia quan uns pocs tenen tota la riquesa per dictar o influenciar a través dels mitjans", ha afegit.

També ha mantingut que la democràcia no pot existir sense solidaritat, i ha advertit que diversos líders polítics a Espanya o els Estats Units fan servir la "divisió" per arribar al poder.

"El capitalisme neoliberal ha generat molta desigualtat, un creixement enorme de la desigualtat a nivells que no hem vist en l'últim segle", ha alertat.

El Nobel i Aragonès mantindran aquest dijous a la tarda un diàleg a l'Ateneu Barcelonès, després que dimecres Stiglitz va participar en una trobada amb els mitjans a Barcelona amb motiu del lliurament del premi, dotat amb 80.000 euros.