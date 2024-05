Aragonès dubta de la "capacitat negociadora" d'Illa per a un nou finançament

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha dubtat de la "capacitat negociadora" del candidat del PSC a les catalanes, Salvador Illa, amb el Govern central sobre un nou finançament per a Catalunya.

"Quan algú del Partit Socialista negocia amb el Partit Socialista, acaba manant La Moncloa", ha advertit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press aquest dijous, i també ha afirmat que l'expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig es va passar anys demanant un finançament just per a la seva comunitat i van passar d'ell, textualment.

Per aquesta raó, Aragonès ha assegurat que si ERC torna a ser al Govern, farà servir "totes les eines" que tingui al seu abast per materialitzar la proposta de finançament singular que defensen els republicans, també si hi ha una negociació pressupostària.

Així mateix, ha avisat que per al candidat de Junts, Carles Puigdemont, el nou finançament "no ha estat una prioritat", mentre que per a ERC sí que ho ha estat.

"Va ser una prioritat perquè ho vam posar en els acords d'investidura", ha remarcat Aragonès, que ha defensat que els republicans van incloure aquesta demanda amb d'altres com el traspàs de Rodalies, la mateixa llei d'amnistia i la voluntat de continuar amb el procés de negociació, en les seves paraules.