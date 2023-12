Aragonès diu que la reunió amb els grups parlamentaris sobre educació serà la setmana vinent

BARCELONA, 14 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dijous que la reunió de treball amb els presidents dels grups parlamentaris catalans després dels resultats de Catalunya en l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral dels Estudiants (PISA) 2022 es produirà la setmana vinent.

En unes declaracions als periodistes des de Ginebra (Suïssa) per la seva participació en el Fòrum Mundial sobre els Refugiats d'Acnur, ha apuntat que la reunió en l'àmbit polític "ha de servir per a un debat que implica sobretot els protagonistes de l'educació", és a dir, alumnes, famílies, professors, centres educatius i administració educativa.

Així, ha assenyalat que estan "ajustant les hores concretes de la convocatòria" perquè els vagi bé a tots els grups.

"Hem de donar el tret de sortida als grans acords de país en l'àmbit educatiu que permetin millorar l'educació", ha sostingut Aragonès, que ha dit que en paral·lel han de treballar en diverses taules de partits catalans per abordar la resolució del conflicte, en les seves paraules.

PROHIBICIÓ DELS MÒBILS A LES AULES

Preguntat per si és partidari de prohibir l'ús dels mòbils a primària i secundària, el president de la Generalitat ha assegurat que és un assumpte "complex" que s'ha de fer bé i ha dit que han demanat al Consell Escolar de Catalunya un debat amb la participació de docents, alumnes, famílies i l'administració educativa.

En aquest sentit, ha apuntat que el Consell Escolar aposta per restringir l'ús dels mòbils a les aules, no prohibir-lo per complet sobretot en instituts, i donar pautes perquè els centres educatius estableixin una regulació pròpia.

"A partir d'aquestes consideracions del Consell Escolar, en les pròximes setmanes el departament d'Educació establirà les instruccions per als centres educatius de cara curs vinent", ha afirmat.