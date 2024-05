Aragonès diu que el PSC d'Illa "està lluny" del catalanisme de Maragall i refreda un tripartit

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a les eleccions catalanes, Pere Aragonès, ha afirmat que el PSC que actualment dirigeix Salvador Illa "està molt lluny" del de l'expresident socialista Pasqual Maragall, que era "més catalanista" i defensava amb més força la llengua i l'autogovern de Catalunya, la qual cosa refreda la possibilitat de reeditar el tripartit del 2003.

"Crec que avui està molt lluny el Partit Socialista de Catalunya d'aquell Partit Socialista, per exemple, del president Maragall, que era un partit catalanista que defensava la llengua i l'autogovern de Catalunya", ha afirmat Aragonès en una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press, en la qual ha criticat la posició en contra del PSC en assumptes com la regulació dels lloguers.

Preguntat sobre si després de les eleccions del pròxim 12 de maig es podria veure una reedició del govern tripartit que va unir el PSC, ICV i ERC en una coalició el 2003 amb un president de la Generalitat socialista, Aragonès ha respost que el PSC d'Illa és el "menys catalanista de la seva història" i el que "està més a la dreta de la seva història", la qual cosa dificultaria aquest escenari.

El dirigent d'ERC ha argumentat que tot i que "es poden posar els noms que vulguin", dir partit socialista a una formació que rebutja limitar el preu del lloguer o regular el lloguer temporada no és "el model de partit d'esquerra" que la gent "realment progressista vol". Així, ha sostingut que "tant el PSC com Junts" han estat lluny "de l'ambició" del seu partit.

Amb tot, Aragonès ha tornat a dir que espera que ERC surti enfortida dels comicis per articular "una amplia majoria a partir de propostes, no d'etiquetes de partits" que permeti continuar la negociació política amb l'Estat per obtenir un referèndum d'autodeterminació i un contingent català, a més de reforçar l'estat del benestar i la llengua catalana.

ELS CATALANS NO ES MEREIXEN LA INESTABILITAT DE JUNTS

Aragonès ha admès la possibilitat que els pactes amb el Govern d'Espanya hagin pogut passar fractura al seu partit, que se situa en tercera posició segons la majoria d'enquestes, tot i que ha defensat que "qui obre camí" és qui es troba "amb més dificultats".

"El més fàcil és anar darrere l'escamot, però qui va al capdavant de la cursa, és qui troba dificultats", ha dit en al·lusió a Junts, que en un primer moment va rebutjar pactar amb l'executiu espanyol i ara també hi arriben a acords com ERC.

"Benvingudes siguin les dificultats si això serveix per millorar la vida de la ciutadania", ha afegit Aragonès, en indicar que una part "molt important de la població a Catalunya" valora "positivament" els "avenços produïts aquests tres últims anys" amb el Govern d'Espanya.

Pel que fa a la "decisió" d'ERC, el president ha subratllat la "inestabilitat" del partit de Carles Puigdemont, que "ahir parlava de confrontació, avui parla de negociació i demà no sabem què farà". "La ciutadania de Catalunya es mereix previsibilitat, i nosaltres ens presentem en aquestes eleccions amb l'acreditació de la feina que hem fet", ha apuntat.

D'altra banda, Aragonès ha reivindicat que el seu partit és el que té "més frontera amb altres electorats" perquè s'adreça a "una majoria de la ciutadania de Catalunya", la qual cosa el situa en un lloc clau per "arribar a acords" amb altres formacions, com el PSC o Junts.

"ALIANÇA CATALANA NO ÉS INDEPENDENTISTA"

Aragonès ha rebutjat totalment la possibilitat que ERC negociï la formació d'un Govern de la Generalitat en què hi sigui Aliança Catalana, en al·legar que "no és independentista" i que "objectivament treballen en contra de la independència de Catalunya".

També ha subratllat que si la formació de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, considera que "hi ha una part de conciutadans que han de ser expulsats", no es pot plantar "cap projecte col·lectiu", la qual cosa portaria a "la derrota de Catalunya".

De la mateixa manera, ha recordat que ERC no pactarà "res amb la ultradreta, tingui la bandera que tingui", perquè "l'extrema dreta és extrema dreta a Catalunya, a Sòria, a França o a Roma".