Aragonès destaca l'aposta per la "prosperitat compartida" de la Roca Village (Barcelona)

El complex arriba als 25 anys amb gairebé 2.000 treballadors i més de cinc milions de visitants anuals



LA ROCA DEL VALLÈS (BARCELONA), 6 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat l'aposta per la "prosperitat compartida" de la Roca Village --situada a la Roca del Vallès (Barcelona)-- en el 25è aniversari del complex comercial i turístic.

"Ha estès la seva àrea d'influència al conjunt de Catalunya, i també amb una clara vocació internacional, contribuint al nostre model de destinació turística com a país", ha subratllat en la seva intervenció aquest divendres.

També ha assenyalat que el complex dona feina a gairebé 2.000 persones --el 76% de les quals residents a la comarca del Vallès Oriental (Barcelona)-- i rep més de cinc milions de visitants anuals, respecte als 200 treballadors i el milió d'assistents dels inicis del 'village'.

La companyia operadora, Value Retail, ha xifrat en 120 milions la inversió que ha fet des del 1988, dels quals 50 els va destinar "en ple covid" al desenvolupament d'instal·lacions i serveis.

A l'acte hi han assistit el líder del PSC i alcalde del municipi en el moment de l'obertura, Salvador Illa; l'advocat Miquel Roca de l'Ajuntament de la Roca; i representants de sindicats, patronals i empreses acollides al complex, entre d'altres.

També ha comptat amb la presència de l'artista Tvboy, autor d'un conjunt d'obres exposades al 'village' en motiu de l'aniversari.

INTERVENCIONS

El director general de Value Retail Spain, Michael Goldenberg, ha subratllat els "llaços" entre l'empresa i el seu entorn i ha assegurat que el projecte ha estat --en les seves paraules-- estratègic com a reclam arreu del món per a la 'Gran Barcelona'.

"Continuarem apostant per la Roca del Vallès, el Vallès Oriental, per Barcelona i per Catalunya", ha garantit, i ha optat per crear riquesa sostenible en el temps i respectuosa amb la societat i el medi ambient.

L'alcaldessa de la Roca, Marta Pujol, ha emfatitzat que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, "va treballar de manera molt tenaç" per establir el projecte i ha manifestat el seu compromís perquè continuï.

Ha valorat que és un "projecte de desenvolupament social i econòmic que pensa i actua en clau local" a través de vincles amb institucions i entitats de la zona.