Aragonès descarta un transvasament de l'Ebre i garanteix que no hi haurà talls de l'aigua de boca

"No soc responsable de treure del pla d'inversions l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera"

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartat aquest dijous la proposta de quatre col·legis professionals per connectar el minitransvasament de l'Ebre a Tarragona amb la xarxa de subministrament de l'àrea metropolitana de Barcelona i ha garantit que no hi haurà talls de l'aigua de boca.

"No té gaire sentit fiar l'alimentació de l'àrea de Barcelona a la conca de l'Ebre, que també pateix episodis de sequera", ha dit en una entrevista de la 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li per la proposta d'Enginyers de Camins, Enginyers Agrònoms, Enginyers Industrials i Economistes de Catalunya.

Sobre la possibilitat que hi hagi talls de l'aigua de boca, Aragonès ha estat taxatiu: "No es tallarà perquè continuarem produint" a través de les dessalinitzadores i de la regeneració.

Ha dit que, tot i que persisteixi la sequera a Catalunya, l'aigua de boca no es tallarà, tot i que sí que hi hauria noves restriccions en altres àmbits: "Farem el que estigui a les nostres mans i tindrem menys aigua disponible, però talls d'aigua de boca no n'hi haurà".

LA GUARDIOLA DE L'ACA

Preguntat pels diners que acumula a la tresoreria l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que s'enfila a 540,7 milions d'euros, segons ha publicat 'El Periódico' aquest dijous, Aragonès ha dit que aquesta suma servirà per pagar "totes les obres" que s'estan licitant per fer front a la sequera i per a ajuts als municipis.

"Totes les obres planificades en els pròxims anys han de tenir els recursos preparats per poder-se pagar", ha argumentat.

DESPROGRAMAR INVERSIONS

Sobre si se sent responsable de la manca d'inversions de l'última dècada en infraestructures per fer front a la sequera, Aragonès ha recordat que és president del Govern des del maig del 2021 i que, quan va tenir responsabilitats en la Conselleria d'Economia, sempre es van posar els recursos que es van necessitar.

"No soc responsable de les decisions que es van prendre fa 12 anys de desprogramar i de treure del pla d'inversions la dessalinitzadora de la Tordera", i ha afegit que ERC no va donar suport als pressupostos que van permetre aquesta situació.