Aragonès demanarà a Sánchez "decisions valentes" per preservar el model agrícola"

BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, demanarà al president del Govern central, Pedro Sánchez, que prengui "decisions valentes i decidides per preservar el model agrícola", i proposarà mesures per atendre les peticions dels agricultors i ramaders com flexibilitzar la burocràcia.

Així ho ha detallat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, en la qual ha assegurat que el Govern està estudiant les demandes dels pagesos i "farà tot el que estigui al seu abast perquè deixin de ser demandes i siguin fites assolides".

Plaja també ha sostingut que el Govern treballarà per consensuar, juntament amb el sector agrari, una millora de la llei perquè els pagesos puguin "competir en igualtat de condicions amb tercers països que exportin fruita i verdura al mercat comú europeu" i ho traslladaran al Govern central.