Aragonès demana la "unitat" de l'independentisme en la taula de diàleg amb el Govern central

Està "disposat" a adaptar la composició de la taula perquè representi a la majoria de l'independentisme



BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat la "unitat" de l'independentisme en el procés de negociació amb l'Estat, que ha afirmat que requerirà paciència i capacitat de mobilització.

"Estic disposat a adaptar-ne la composició, a adaptar la forma en com el Govern es presenta a la taula perquè pugui representar a aquesta majoria de l'independentisme", ha dit en una entrevista al diari 'Ara' recollida aquest dissabte per Europa Press, en ser preguntat sobre la cooperació entre ERC i Junts per negociar amb el Govern central un referèndum a Catalunya.

Aragonès ha exposat que la propera legislatura ha de ser "la de la resolució del conflicte polític amb l'Estat" i ha celebrat que ERC i Junts coincideixin en la petició d'una amnistia i d'un procés d'autodeterminació, i que el mètode sigui a través d'explorar la negociació amb l'Estat, ha dit.

Ha defensat que es treballi en una taula de diàleg "amb tota la força, amb tota la unitat i representant el màxim nombre de gent".

AMNISTIA

Aragonès ha elogiat els indults realitzats en l'anterior legislatura i la modificació del Codi Penal, i ha afirmat que sense aquests canvis "els acords entre el PSOE i ERC i entre el PSOE i Junts no s'haguessin pogut signar ni a Barcelona ni a Brussel·les. S'haguessin anat a signar a Lledoners".

"Cada passa que fem és contestada amb tota la força, des de les togues de l'extrema dreta fins a la violència ultra als carrers", ha dit sobre el que, al seu semblar, és la necessitat de que la llei d'amnistia sigui sòlida.

El líder de l'Executiu català ha afirmat que a Catalunya s'han donat casos de 'lawfare' i que "la resolució del conflicte en la part antirepresiva ha de frenar l'ús dels tribunals per raons polítiques".

PROTESTES A FERRAZ

"I si el 23 de juliol aquests que ara criden a Madrid haguessin guanyat? Siguem conscients de l'oportunitat que tenim en les nostres mans i, per tant, de la nostra responsabilitat", ha dit.

Aragonès ha criticat que el PP hagi "cedit el lideratge ideològic a Vox".