Aragonès demana unió a l'independentisme perquè Sánchez hagi de "moure's" i hi hagi referèndum

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat aquest dimarts a aprofitar el resultat electoral de les forces sobiranistes perquè el president en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, hagi de "moure's" i que Catalunya pugui votar en un referèndum el seu futur polític.

En roda de premsa des de la Generalitat després de la reunió setmanal del Consell Executiu, ha proposat "donar un nou impuls a la negociació perquè Catalunya voti el seu futur i s'acabi la repressió".

"Ja els vam fer moure's i ara han de moure's de nou. S'ha avançat, és evident, hi ha hagut passos cap a davant, però encara insuficients per aconseguir una solució política", ha sostingut.

Ha assegurat que hi ha "posicions compartides" des de Catalunya entre els 14 diputats independentistes que va aconseguir ERC (7) i Junts (7), encara que ha admès que la situació es troba en un punt preliminar i que no es pot dir que hagin començat a negociar en ferm.

"Veurem si es pot concretar aquesta posició compartida, que seria desitjable, que crec que és el que la ciutadania demana, que aprofitem aquesta oportunitat", ha argumentat.

JUNTS A LA TAULA DE DIÀLEG

També ha afirmat que estaria disposat a incorporar Junts, si la formació vol, a la taula de diàleg, i que, fins i tot, estaria disposat "a canviar aquest instrument per un altre, si Junts no hi està d'acord".

En aquest sentit, Aragonès ha recordat que Catalunya no solament ha de reclamar votar el seu futur polític i acordar la fi de la repressió, sinó que també ha d'acordar la fi "del dèficit fiscal i d'infraestructures" que afecta la comunitat autònoma, segons ell.

"Els que vulguin seguir governant l'Estat hauran de complir amb la ciutadania de Catalunya", i ha demanat valentia al PSOE.

Aragonès ha defensat la vigència de la seva proposta d'acord de claredat, que assegura que segueix avançant, i ha dit que espera tenir aviat les conclusions del comitè d'experts per l'acord de claredat que va designar el Govern.