Aragonès demana restaurar els serveis de Rodalies per "alterar el mínim" les eleccions

PINEDA DE MAR (BARCELONA), 12 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha demanat fer tot el possible per restaurar la normalitat en els serveis de Rodalies, que pateixen avaries generalitzades per un robatori de cable aquest diumenge al matí, per "alterar el mínim" la mobilitat i garantir a tothom el dret de vot.

Ho ha declarat després de votar amb la seva dona i la seva filla a Pineda de Mar (Barcelona), la seva ciutat natal, i ha criticat que els problemes a Rodalies són l'"enèsim incident fruit de la desinversió a la xarxa des de fa anys".

Aragonès ha animat a la participació en aquesta jornada electoral, i al fet que la ciutadania voti "pensant en Catalunya, pensant en els seus drets i les seves llibertats", i ha afegit que aquest diumenge els catalans tenen a les seves mans decidir el futur de Catalunya.