Aragonès demana al PSOE que presenti les seves "propostes" de finançament per a Catalunya abans de criticar

Que Catalunya pugui tenir més recursos, sosté, "no va en detriment" d'altres comunitats

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat al PSOE que presenti les "propostes" que tenen respecte al finançament de Catalunya abans de criticar les que ha presentat ERC.

"Està molt bé que critiquin les meves propostes, és molt legítim però, guines propostes tenen per a Catalunya?", s'ha preguntat en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Així mateix, s'ha preguntat "per què Salvador Illa considera que els ciutadans de Catalunya han de ser menys que els ciutadans de la resta d'Espanya" quan, segons el president, Catalunya és la tercera comunitat que més aporta i la catorzena que més rep.

NO VA "EN DETRIMENT" D'ALTRES COMUNITATS

Per Aragonès, és àmpliament compartit que els impostos a Catalunya han de ser gestionats des de la mateixa comunitat, i ha insistit que, malgrat això, el Govern central encara no ha presentat cap proposta: "Quin alternativa proposen? Jo encara no l'he vist".

Sobre la quota de solidaritat que inclou la seva proposta de finançament singular per a Catalunya, ha indicat que s'ha de tractar en la negociació, i ha reivindicat que el fet "que Catalunya pugui tenir més recursos no necessàriament va en detriment" d'altres comunitats.

"Aquí hi ha un Govern de l'Estat que també es queda una part dels recursos. I un Govern de l'Estat que no s'ha aprimat. Les polítiques d'austeritat, sobre què es van aplicar?", ha argumentat.