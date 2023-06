Aragonès demana posar en valor el diàleg social "construït a Catalunya"

Assegura que el Govern vol avançar en la "necessària desburocratizació"



BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat posar en valor el diàleg social "construït a Catalunya" i en el qual ha destacat que les pimes també estan presents.

Ho ha dit aquest dimarts durant la celebració dels 36 Premis Pimes de la patronal, a la qual han assistit la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet; els ministres José Manuel Albares i Raquel Sánchez; la presidenta del Parlament, Anna Erra; el delegat del Govern, Carlos Prieto; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; els consellers Roger Torrent, David Mascort, Ester Capella, Natàlia Garriga i Gemma Ubasart; els expresidents Jordi Pujol i José Montilla, i el president de Pimec, Antoni Cañete.

També han assistit a l'esdeveniment el primer secretari del PSC, Salvador Illa; el president d'ERC, Oriol Junqueras; el president de Junts, Jordi Turull; el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco; el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros; el president de Conpymes, José Maria Torres; la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca, i el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó.

Aragonès ha celebrat que el diàleg social sigui un espai en què el conjunt dels empresaris i de les empreses del país "participen dels grans reptes" que té Catalunya, i ha demanat estendre aquest model de cogovernança.

Ha destacat que el Govern vol "posar les coses més fàcils i avançar en la necessària desburocratizació" en la relació de les empreses amb l'administració.

AUTOCONSUMO

El president de la Generalitat ha elogiat que les empreses catalanes estan superant la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna "apostant per l'autoconsumo i per la transició energètica", tal com van superar la de 2008 obrint-se a l'exterior.

Ha assegurat que tenen el Govern al seu costat per acompanyar-los i fer-los "el treball més fàcil" en aquesta transició i ha volgut reconèixer l'activitat empresarial i, en les seves paraules, tot el que hi ha darrere.

Aragonès ha destacat la voluntat d'emprendre i de continuar, i l'esforç que "comporta continuar el negoci familiar, aixecar-se davant les dificultats, ser capaços de treballar conjuntament amb els empleats".

VISIÓ CLARA DE L'ECONOMIA

Durant el discurs, Aragonès ha assegurat que el Govern té "una visió clara de com ha de ser l'economia de Catalunya".

"Una economia que ha de tenir com idea capdavantera la generació de coneixement", ha dit, i ha afegit que ha d'apostar pel talent, la innovació i la internacionalització.

Ha posat com a exemple el Pacte Nacional per a la Indústria i els "projectes capdavanters" en el sector com la planta de disseny i prefabricación de semiconductors o la transformació de la indústria de l'automòbil cap al vehicle elèctric.