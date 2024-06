Aragonès demana participar aquest 9J i ho desvincula de la configuració de la Mesa del Parlament

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha demanat "demostrar una gran participació" en les eleccions europees d'aquest diumenge i ha desvinculat els resultats del 9J a la composició de la Mesa del Parlament de Catalunya i a la futura investidura del pròxim president català.

"Portem moltes eleccions, són moltes vegades que hem demanat a la ciutadania anar a les urnes, però avui (diumenge) també és important que en aquestes eleccions tan transcendentals hi hagi una altíssima participació", ha reclamat en una atenció als mitjans després de votar a Pineda de Mar (Barcelona).

Després de ser preguntat per si aquest 9J pot influir en el resultat del ple constituent d'aquest dilluns de la nova Cambra catalana durant el qual se'n triarà la presidència, Aragonès ha afirmat que el Parlament "és sobirà" independentment de les composicions d'altres cambres com el Parlament Europeu.

"Demà (dilluns) hi haurà la constitució del Parlament, es farà amb absoluta normalitat, com no pot ser d'una altra manera, i a partir de les majories i dels acords entre grups es conformarà la Mesa", ha afegit.

Ha remarcat que Europa és el marc de drets i de llibertats pel qual Catalunya sempre ha apostat i ha considerat que aquest 9J és "l'oportunitat de demostrar-ho a tots els ciutadans del país".