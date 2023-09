Aragonès demana novament el traspàs integral de Rodalies i espera que "aviat" sigui una realitat

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tornat a reclamar aquest dimarts el traspàs integral del servei de Rodalies i espera que "aviat" sigui una realitat.

"No són suficients les bones paraules i les excuses per intentar tapar l'evidència. El servei de Rodalies s'ha de gestionar des de Catalunya. És una demanda històrica i hem d'aconseguir que sigui una realitat ben aviat", ha destacat durant el seu discurs en el debat de política general del Parlament.

Per Aragonès, la millora del servei de Rodalies passa pel traspàs integral del servei, per complir "amb diligència" les inversions pendents i per traspassar tots els recursos perquè la gestió del servei sigui efectiva.

"Ja no valen disculpes i promeses d'inversions", ha subratllat el president català, que considera que el servei de Rodalies suposa un dels frens de l'economia catalana.

I és que, segons ell, Rodalies és "un mal quotidià" per a milers de catalans, i considera que el contrast amb el servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és evident en matèria de fiabilitat, freqüència i inversions.