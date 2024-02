Aragonès demana no demonitzar un únic sector per la sequera

Afirma que el deute de l'ACA explica "una part de la falta d'inversions"

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat no demonitzar un únic sector per la sequera, i ha assegurat que "s'haurà d'assumir entre tots" i que l'executiu català està fent la seva feina per superar la sequera.

"No trobaran en el meu govern ni la demonització, ni la crítica fàcil, ni l'única responsabilitat a només un sector", ha subratllat el president català aquest dimecres durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament.

Així s'ha pronunciat en resposta a la petició de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, de declarar el turisme com un sector específic i que els hotels no siguin considerats igual que domicilis quant al consum d'aigua, i ha assenyalat: "Demonització no, justícia entre sectors i esforços compartits".

Aragonès ha afirmat que el sector turístic té limitacions de 200 litres per persona i restriccions per omplir piscines "si no és amb aigua de mar quan són activitats recreatives", a més de la prohibició de la utilització d'aigua per a usos recreatius.

DEUTE DE L'ACA

El president de la Generalitat també ha afirmat que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) "va quedar sobrendeutada en una situació de fallida tècnica" en l'última sequera perquè, segons ell, no s'havien fet depuradores, i ha afegit que després s'havia de retornar aquest deute i que això explica una part de la falta d'inversions.

"Aquells que acusen d'una falta d'inversió, que mirin què es va fer quan governaven ells", ha retret el president del Govern, que ha sostingut que la majoria dels partits presents al Parlament han estat responsables en els últims 20 anys de les polítiques d'aigua catalanes.

ILLA DEMANA "HUMILITAT"

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reclamat al Govern afrontar la situació de sequera "amb un punt d'humilitat, sense una actitud ni defensiva ni autojustificativa i enfocant-se a resoldre-la", i ha proposat resoldre la sequera amb coherència i flexibilitat, col·laboració entre administracions, sense confrontar amb els sectors, amb transparència i preparant-se per al pitjor escenari.

Illa també ha suggerit a Aragonès que es reuneixi amb els grups parlamentaris per abordar la sequera, en format multilateral o bilateral, i "no fer política amb la sequera, sinó posar la política al servei de la sequera".

Aragonès ha afirmat que el Govern ha treballat amb coherència i que el pla de sequera dona previsibilitat i capacitat d'anticipació: "Tenim unes infraestructures de producció d'aigua que garanteixen que no es tallarà l'aigua", però ha avisat que hi haurà restriccions més dures si no plou.

Per part de la CUP, Laia Estrada també ha demanat al Govern més restriccions a les grans empreses i a la indústria hotelera, ja que assegura que les actuals "els fan pessigolles", i ha sostingut que l'actual model econòmic de creixement il·limitat porta al col·lapse.

Aragonès ha respost que les mesures preses pel Govern estan previstes en el pla de sequera, i ha reivindicat els ajuts de 190 milions d'euros al món local, 160 milions per a l'agricultura i 168 milions per a la modernització de regadius, ha enumerat.

NO "MIRAR ENRERE"

El líder de Cs, Carlos Carrizosa, ha retret a la Generalitat que pacti amb el Govern central les mateixes mesures que en el seu moment va pactar el govern de José Montilla amb l'executiu espanyol en la sequera del 2008: "Què va passar el 2008 amb les dessalinitzadores que el seu Govern torna a prometre el 2024? Si demà plou faran com que el problema ja s'ha acabat i, apa, a vegetar com sempre".

El president ha replicat que ara "l'important no és mirar enrere" i repartir responsabilitats, sinó mirar endavant i afrontar la sequera amb la màxima responsabilitat, ha insistit, després d'acusar-lo de no proposar cap mesura i de fer un discurs partidista.

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat el Govern de falta de previsió: "Ho han fet tan rematadament malament que potser és cert que no ens quedarà cap altra que portar aigua en vaixells", a la qual cosa Aragonès ha respost que el Govern ha actuat amb responsabilitat, ha produït tanta aigua com per omplir el pantà de Sau i ha fet bé la seva feina, en les seves paraules.