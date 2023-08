Aragonès demana a Montero que "no especuli" sobre finançament i concreti una proposta si la té

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimarts a la ministra d'Hisenda i Funció Pública en funcions, María Jesús Montero, "que no especuli" i concreti una proposta si la té.

"Si té una proposta, que la digui i aleshores ens posicionarem", ha dit en roda de premsa des de la Generalitat, preguntat per les declaracions de Montero en una entrevista de TVE, on ha assegurat que la reforma del sistema de finançament autonòmic és una urgència.

Aragonès ha assegurat que fa molts anys que s'està parlant de la reforma del model: "Suposo que la urgència no l'ha vist el dia d'avui", ha afegit.

Així mateix, ha afirmat que la seva posició "no serà pensar un nou sistema global per a totes les comunitats autònomes, sinó aconseguir que els recursos que es generen a Catalunya serveixin per finançar els serveis públics de Catalunya i s'acabi el dèficit fiscal".

"No anirem a negociar i defensar els interessos dels altres, ni anirem al costat d' (Isabel Díaz) Ayuso i de (Emiliano García) Page a defensar el finançament", ha dit.

En la mateixa entrevista aquest dimarts, Montero ha assegurat que en l'acord d'investidura hi haurà l'impuls a la reforma del sistema de finançament: "És el que nosaltres des del primer moment hem dit que és obligat, el poder modificar-lo durant aquest període i per tant en els propers anys".