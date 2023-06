Aragonès demana "mirada llarga" al soberanisme per trobar fórmules concretes de col·laboració

Valora positivament les reunions amb comuns, CUP i Junts d'aquest dimecres al Parlament

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimecres "mirada llarga" al soberanisme per trobar fórmules concretes de col·laboració per construir un front democràtic davant un possible govern de PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol, segons fonts de la Presidència.

També ha valorat positivament les reunions que ha mantingut aquest mateix dimecres al Parlament amb ERC, comuns, CUP i Junts, i aquest dijous a les 9.30 es reunirà amb el PDeCAT al Palau de la Generalitat.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha acompanyat a Aragonès en les reunions amb ERC, CUP i Junts.

El president també ha traslladat als grups la seva preocupació davant l'escenari sorgit de les eleccions municipals i autonòmiques d'aquest 28 de maig.

"Encara que es tracta de converses molt inicials, el president creu que és molt important seguir treballant entre formacions per construir un front democràtic que contribueixi a enfortir el país davant l'amenaça que suposa l'onada de la dreta i l'extrema dreta", han detallat les mateixes fonts.