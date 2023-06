Aragonès demana un "front comú" a Catalunya davant un possible govern del PP i Vox

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimarts "impulsar un front comú democràtic" a Catalunya davant un hipotètic govern conformat pel PP i Vox després de les eleccions generals convocades pel president del Govern central, Pedro Sánchez, el 23 de juliol.

Ho ha dit en una compareixença al Palau de la Generalitat, en la qual ha afirmat que correspon als partits treballar en les fórmules i els encaixos per fer possible aquest front comú per "defensar els drets i les llibertats a Catalunya".

Aragonès també ha dit que Catalunya "no necessita ara mateix un avançament electoral perquè calen unes institucions fortes" després de les eleccions municipals de diumenge.