Aragonès demana defensar Catalunya de PP i Vox: "Estan dient que Catalunya serà l'enemic"

Rebutja avançar les eleccions catalanes i confia en acords que garanteixin "l'estabilitat necessària"



BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha cridat a defensar Catalunya i el seu estat del benestar, llengua, cultura, institucions i futur polític de PP i Vox: "Caldrà reforçar les línies de defensa de Catalunya. Ens han estat avisant PP i Vox. Estan dient que Catalunya serà l'enemic a batre".

En una entrevista a 'La Vanguardia', recollida aquest diumenge per Europa Press, ha assenyalat que la relació de la Generalitat amb el Govern central no ha estat fàcil, i ha acusat l'Executiu central d'incompliments, si bé ha advertit que "PP i Vox representen un grau d'hostilitat molt més gran que Sánchez" si governen després del 23-J.

Per Aragonès, només un gran resultat de l'independentisme, i especialment d'ERC, garanteixen aquesta defensa de Catalunya, perquè "en matèria d'escola, habitatge o antirrepresiva, Sánchez ha pres decisions gràcies a la influència i pressió que ha tingut l'independentisme republicà".

Ha dit que no és descartable una coalició PP-PSOE després del 23-J perquè l'expresident Mariano Rajoy va ser investit amb els vots del PSOE, i ha afegit que "el PSOE no pot demanar que se'l voti per defensar Catalunya davant l'extrema dreta, perquè entre Madrid i Catalunya sempre acaben escollint els interessos de l'Estat".

CONDICIONS PER INVESTIR SÁNCHEZ

Sobre les condicions que posarà ERC per investir Sánchez, ha avisat que ha de garantir "la voluntat d'avançar en la resolució del conflicte polític i en les mesures antirrepresives i que s'aprofundeixi en una solució que només passa per un referèndum".

Preguntat per si es planteja reincorporar Junts al Govern, ha respost que ara és prioritari arribar a acords similars als de l'inici de la legislatura i que aspira que "Junts formi part de l'estabilitat" parlamentària i del Govern.

"A partir d'aquí, trobar fórmules d'acord perquè després de les pròximes eleccions al Parlament ens haurem de tornar a entendre", ha destacat.

REBUTJA CONVOCAR ELECCIONS ANTICIPADES

Ha remarcat que no avançarà les eleccions a Catalunya malgrat que no hi hagi nou pressupost i tot i que ERC no obtingui bons resultats el 23-J, i ha afirmat que està convençut que "es donaran els acords que garantiran que per a les decisions importants hi hagi l'estabilitat necessària".

"Si, a més, hi ha un context d'un govern hostil a Madrid de PP i Vox, o de PP amb el suport del PSOE, (no estem per) dedicar-nos a desmuntar la defensa de Catalunya i posar-nos en un escenari electoral i d'incerta formació de govern posterior", ha considerat.

VOL QUE JUNTS DONI SUPORT ALS PRESSUPOSTOS DEL 2024

Sobre si negociarà els pressupostos de la Generalitat del 2024 amb el PSC, ha dit que Catalunya hauria de tenir màxima estabilitat i que el Govern treballarà amb qui estigui disposat a garantir-la, però que és millor fer-ho amb qui comparteix punts de vista, "sobretot pel que fa a l'horitzó nacional de Catalunya".

"El meu objectiu és que de cara als pròxims pressupostos també puguem tenir el suport de Junts. Seria una irresponsabilitat que en un moment d'altíssima complexitat ens dediquéssim a veure qui abandona el vaixell abans", ha afegit.

AEROPORT DE BARCELONA I SEQUERA

Preguntat per la proposta del Govern per a l'aeroport de Barcelona, ha respost que el seu objectiu és incrementar les connexions intercontinentals, no ampliar-lo per "augmentar el nombre de turistes, que és el que va dir Núñez Feijóo a Barcelona".

Ha defensat incrementar el valor abans de la quantitat, i confia que es posi en marxa al setembre la comissió paritària Estat-Generalitat contemplada als pressupostos del 2023, tot i que "un aeroport de Barcelona gestionat des de Madrid per Aena sempre beneficiarà Madrid".

Ha destacat que els ajuts anunciats perquè els municipis facin obres per aprofitar l'aigua en èpoques de sequera podran arribar a cobrir, en el cas de municipis molt petits, "fins al 100% de les obres", i que a mesura que tenen més població i capacitat d'inversió, el percentatge arribarà fins al 60-70%.