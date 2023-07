Aragonès demana "coratge" a Sánchez per negociar i l'insta a fer una proposta

Insta Junts a aprofitar plegats l'"oportunitat" que els donen els seus 14 diputats al Congrés



BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat "coratge" al candidat del PSOE, Pedro Sánchez, per abordar la seva possible investidura amb els vots independentistes, i l'ha instat a moure fitxa en la negociació.

"Si no n'hi ha, realment el que es va expressar a les urnes podria quedar en res, i seria una llàstima", ha dit en la sessió de control al Parlament aquest dimecres en resposta al líder del PSC i de l'oposició, Salvador Illa.

Per la seva banda, i després d'imposar-se diumenge com la primera força a Catalunya amb 19 diputats, Illa ha expressat la voluntat de "persistir en la política d'acords", i ha desitjat que els partits estiguin a l'alçada després dels resultats del 23J.

Aragonès ha advertit els socialistes que tenen una "gran responsabilitat" respecte als resultats de diumenge, i ha celebrat que el repartiment d'escons a Catalunya hagi estat decisiu per frenar --ha dit-- la dreta i l'extrema dreta.

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha retret a Aragonès que comencés la campanya amb un discurs "derrotista", reclamant un front comú per fer front al PP i Vox, els quals finalment no han aconseguit la majoria absoluta.

En aquest sentit, el president ha tornat a celebrar els resultats a Catalunya, però ha advertit que, amb 14 diputats independentistes, el segon "missatge" que deixen les urnes és que cal resoldre el conflicte polític a Catalunya.

"Catalunya també és la principal qüestió que s'ha d'abordar, amb calma, discreció i tota l'exigència mútua necessària", ha advertit.

DEMANA A L'INDEPENDENTIME ANAR PLEGATS

Tal com ha fet ERC abans i després de la campanya, Aragonès també ha instat Junts a treballar plegats i aprofitar l'"oportunitat" per a Catalunya que, a parer seu, ofereixen els resultats electorals a les forces independentistes.

"El missatge és que ens hem d'entendre, posar-nos d'acord per aprofitar l'oportunitat i avançar cap a la resolució del conflicte", ha dit.

Ha advertit que els retrets poden dificultar aquest front comú i que, per tant, no dirà res que pugui comprometre aquesta feina conjunta, en el que veu una "segona oportunitat" després dels mals resultats --en les seves paraules-- de l'independentime.

El líder de Junts al Parlament, Albert Batet, ha avisat que el seu partit es va presentar a les eleccions "per defensar Catalunya, no per salvar l'Estat espanyol i la seva governabilitat", tot i que els resultats els donen una posició de força per negociar sobre el conflicte.

Batet ha retret a ERC haver seguit "una estratègia concreta d'aliances a Madrid que no ha estat compartida amb el conjunt de l'independentisme", i ha acusat Aragonès d'haver-se apartat de la majoria independentista del 52% al Parlament que va permetre la seva investidura.

En la mateixa línia s'ha pronunciat la CUP: Laia Estrada ha sostingut que els catalans van donar un toc d'atenció a l'independentisme diumenge, i ha reclamat a ERC tornar al "conflicte" defensant els drets socials i la sobirania des del Govern.

Aragonès els ha demanat treballar al costat del Govern per millorar la vida dels catalans: "No soc ningú per donar consells, però ens agradaria comptar amb vostès, que vegin què poden explicar i que són importants. Seria un primer pas imprescindible".

CS I VOX

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha preguntat a Aragonès pel calendari dels pressupostos de la Generalitat, i el president ha contestat que, primer, ha d'enviar els seus plans de finançament, tot i que la "voluntat" és tenir uns pressupostos el 2024.

Quan Ignacio Garriga (Vox) ha criticat l'acció del Govern en llengua, educació i seguretat, Aragonès ha replicat: "Alguns s'esperaven un nou passeig triomfal com el 1939, però aquesta vegada hem tingut l'oportunitat de poder fer servir les urnes. Catalunya ha dit clarament que no passaran, i no han passat".