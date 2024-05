Aragonès demana concentrar el vot en ERC davant el PSC "més conservador de la història"

Acusa els socialistes de tenir una agenda "comprada per la patronal"

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a les eleccions catalanes, Pere Aragonès, ha demanat aquest diumenge concentrar el vot d'esquerres en el seu partit davant un PSC amb les polítiques "més conservadores de la història", i ha cridat a la màxima mobilització el 12 de maig per tenir una victòria republicana.

En un acte de Jovent Republicà, les joventuts d'ERC, al barri de Gràcia de Barcelona, Aragonès ha reivindicat ERC com l'única opció amb possibilitat de governar a la Generalitat i que impulsarà polítiques d'esquerres.

Aragonès ha acusat el PSC de tenir una agenda "comprada per la patronal", i ha dit que, si es voten polítiques conservadores, es faran polítiques conservadores.

El president català ha defensat el seu partit com aquell que "ha acabat amb les retallades" fetes després de la passada crisi financera, tot i que ha remarcat que no n'hi ha prou i s'ha emplaçat a continuar millorant serveis públics en la pròxima legislatura.

"La gent d'ERC continuem el fil vermell que ve d'una llarga lluita de les classes populars i del catalanisme d'aquest país", ha expressat.

MILLORAR CONDICIONS ALS JOVES

Davant d'un centenar de joves simpatitzants del partit, Aragonès ha reivindicat millorar les condicions laborals, especialment als joves, per "enterrar definitivament la precarietat laboral" del conjunt dels treballadors.

"Alguns diuen que els joves són el futur, però deixen per al futur les mesures necessàries per millorar les seves condicions de vida", ha assegurat Aragonès, i ha criticat que alguns partits han tingut abandonats, diu, determinats col·lectius com els joves i les dones.

JOVENT REPUBLICÀ: JOVES AMB "VEU PRÒPIA"

La número 10 d'ERC per Barcelona, Mar Besses, que és la candidata de Jovent Republicà a les llistes del partit, ha animat a votar ERC perquè els joves "tingui veu pròpia al Parlament" i fer polítiques adreçades a aquest col·lectiu.

Besses ha recriminat a governs de fa una dècada haver fet retallades en serveis públics o apujar les taxes universitàries en un 66%, i ha criticat la número 2 de Junts+, Anna Navarro, per voler "portar els senyors americans a comprar pisos a Catalunya" mentre s'expulsen els joves de ciutats i pobles.