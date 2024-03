Aragonès demana que "es compleixi" la resolució de l'ONU per a l'alto el foc a Gaza

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat que "es compleixi" la resolució del Consell de Seguretat de Nacions Unides que demana l'alto el foc a Gaza.

"Fa falta que es compleixi per parar una barbàrie que no té cap justificació, que ja fa massa que dura, i acabar amb el patiment de la gent", ha defensat aquest dilluns en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.

Aragonès ha assegurat que "és urgent acabar amb la violència contra la població civil, alliberar als ostatges i permetre l'arribada d'ajuda humanitària".