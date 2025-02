Aragonès demana que Catalunya sigui "pedra angular" de la nova competitivitat europea

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha defensat aquest dilluns que Catalunya pot i ha de ser "pedra angular" de la nova competitivitat europea.

"Demostrem-ho", ha reclamat en un article a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press, en el qual afegeix que la causa d'Europa, per voluntat i per capacitat d'aportació, també és i ha estat sempre la causa de Catalunya.

UNA REALITAT TANGIBLE

Per això, considera imprescindible que la veu del Govern, de les institucions catalanes, de la societat civil, del món sindical i empresarial, dels professionals i investigadors es faci "sentir a les institucions europees per convertir els plans i estratègies en una realitat tangible".

Per Aragonès, Catalunya ofereix al projecte europeu "un sòlid full de serveis, una indústria altament competitiva i una xarxa de centres de recerca i infraestructures científiques de primer nivell, concentrada en un espai geogràfic petit, divers i ben connectat".

Després de reivindicar que el futur econòmic de Catalunya passa per ser "un país industrial punter basat en el coneixement amb capacitat de fer aportacions d'impacte global", veu necessari que les institucions europees avancin amb ambició i lideratge.

SECTORS ESTRATÈGICS

En la seva opinió, per alinear els interessos de la UE amb les potencialitats de Catalunya hi ha d'haver una política industrial europea "ben finançada, que reforci la recerca i el desenvolupament i impulsi sectors estratègics com els semiconductors, la fotònica o les teràpies mèdiques avançades, i la garantia de subministraments estratègics per a la indústria de l'hidrogen o la farmacèutica".

"Acabada la Segona Guerra Mundial, l'optimisme de voluntat gramscià va ser l'esperança on aferrar-se del nostre continent. Avui, tenint més eines i oportunitats, Catalunya no pot defallir, i Europa tampoc", ha resolt.