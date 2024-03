Aragonès demana als partits no fer servir els "arguments de l'extrema dreta" per contrarestar-la

Avisa que Catalunya no és immune a aquests partits i a la "xenofòbia"



MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimecres als partits no fer servir els "arguments de l'extrema dreta" per contrarestar-la, pensant que evitaran una hipotètica entrada al Parlament.

"Suggeriria a tots els partits polítics que, si no volem deixar espai a l'extrema dreta, no passem a fer servir els arguments de l'extrema dreta. Quan els conservadors francesos han dit el mateix que Le Pen, per intentar contrarestar Le Pen, han fet més gran Le Pen", ha constatat en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press.

En preguntar-li si es refereix a Junts, ha assegurat que es refereix a tots els que tenen micròfon i capacitat d'intervenció, ha precisat.

"Quan la família conservadora europea, amb els partits liberals i conservadors, han passat a fer servir arguments de l'extrema dreta amb la idea 'ho diem nosaltres perquè si no ho dirà l'extrema dreta', el resultat és més extrema dreta. Mirin a França què ha passat", ha exposat.

En preguntar-li per la possible entrada d'Aliança Catalana al Parlament després de les eleccions del 12 de maig, ha assegurat que la societat catalana no és immune "a l'extrema dreta, a la xenofòbia".

Segons Aragonès, si hi ha l'expressió d'aquests partits a Espanya, Portugal, França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos, "doncs probablement alguna expressió d'aquest malestar vehiculat a través del vot de l'extrema dreta també pot passar a Catalunya".

"Catalunya ha de mantenir la seva diversitat. Som una societat que, mentre ha garantit l'ascensor social, ha pogut anar incorporant tots els fenòmens migratoris que hi ha hagut al llarg de la nostra història, i ara ho tornarem a fer", ha destacat.

ELS SEUS AVIS

Després de recordar que els seus avis eren d'Almeria i li parlaven en català, ha assegurat que se sentien "plenament identificats" amb una Catalunya que, a parer seu, els va brindar unes oportunitats que no havien pogut tenir.

"L'ascensor social és bo per si mateix, però a més genera adhesió a la comunitat, adhesió a la societat de la qual formes part. Per tant, hem de garantir l'ascensor social, ha resolt.