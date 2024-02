Aragonès demana als comuns no "sacrificar" els pressupostos pel Hard Rock

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimecres als comuns no "sacrificar" l'aprovació del projecte de pressupostos del 2024 pel Hard Rock, projecte que ha admès que no abraça amb entusiasme.

"De veritat que en un projecte sobre el qual tenen dubtes, que puc entendre, i al qual s'oposen malgrat que no hi ha les majories per canviar-lo, significa que hem de desmerèixer i desaprofitar tot això per a la ciutadania? Pensin en això i arribem a un acord, sisplau", ha reclamat Aragonès al diputat dels comuns, David Cid, durant la sessió de control en el ple del Parlament.

Tot això després que Cid ha avisat el president català que no tindrà el suport del seu grup per als comptes fins que no descartin el projecte del Hard Rock: "La pilota dels pressupostos és a la seva teulada", ha afirmat.