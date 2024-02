Aragonès demana als comuns que donin suport als comptes: "No s'haurien de sacrificar per altres debats"

"Ningú que tingui voluntat d'avançar s'hi pot oposar"

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat als comuns que donin suport als pressupostos del 2024: "No s'haurien de sacrificar per altres debats", ha afirmat preguntat per la línia vermella dels de Jéssica Albiach, que demanen que el Govern descarti el projecte del Hard Rock.

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa aquest dimecres abans d'aprovar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat del 2024 en una reunió extraordinària del Consell Executiu.

"Ningú que tingui voluntat d'avançar s'hi pot oposar", ha afirmat el president català, que ha recordat que els comuns van donar suport als comptes del 2022 i el 2023, i no veu cap raó perquè el 2024 no sigui possible aconseguir el seu suport.

I és que, segons Aragonès, els comptes d'aquest any no incorporen "ni un euro, cap mesura ni cap acord" per al Hard Rock, un projecte que considera que segueix el seu procediment i que és d'alta complexitat tècnica, i que depèn dels impulsors que participen en l'àmbit privat i no del Govern, ha dit.

"El que votarem d'aquí a dues setmanes al Parlament no serà el projecte del Hard Rock. Votarem aquest pressupost. Si aquest pressupost no tira endavant, no tiraran endavant els recursos per a l'àmbit educatiu, per a la sanitat i per lluitar contra la sequera", ha avisat.

En espera de reunir-se aquest mateix dimecres amb els comuns, ha avisat que seria "un error que algú es volgués autoexcloure", per la qual cosa mantindran la mà estesa del Govern fins l'últim minut per aconseguir una majoria que permeti tirar endavant els comptes.

TAMBÉ APEL·LA A JUNTS

Per això, ha destacat que mantindran les negociacions fins l'últim minut amb els comuns i també amb Junts per arribar a un acord amb el qual, a parer seu, no es facilitarà la vida al Govern i sí als ciutadans.

Malgrat admetre que la via fàcil hauria estat prorrogar els comptes, ha cridat aquests grups a aprovar uns pressupostos que considera "millors que els anteriors i incorpora millores en l'àmbit del benestar, de la creació d'oportunitats a tot el país i en l'àmbit de les grans urgències, com la lluita contra la sequera".

Així, confia que els comptes es puguin aprovar "amb un ampli acord al Parlament, la qual cosa voldrà dir que els recursos no es queden en un calaix".

Tot això després que Aragonès ha reivindicat que "mai abans" un Govern no havia destinat tants recursos a reforçar l'estat del benestar, la sanitat, l'educació, la protecció social i a impulsar sectors com la indústria i la recerca, entre altres àmbits.

DÈFICIT FISCAL

"És el millor pressupost amb els recursos que tenim ara, i com és el millor possible també ens imaginem tot el que podríem fer si disposéssim de tots els recursos drenats pel dèficit fiscal", ha sostingut.

El següent pas, segons Aragonès, ha de ser que Catalunya posi fi al "dèficit fiscal" i dotar-se d'un finançament singular que permeti tenir recursos que, actualment, van a l'Estat i no tornen.

"Sempre defensarem, a tot arreu, que com més recursos vinguin a Catalunya, millor", ha resolt.