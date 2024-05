Aragonès deixa la primera línia política i no serà diputat del Parlament

ERC no facilitarà una investidura del PSC ni entrarà en "operacions que necessitin l'acord" Junts-PSC

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dilluns que deixa la primera línia política i que no recollirà l'acta de diputat del Parlament després de les eleccions de diumenge.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, arran dels resultats dels republicans en les eleccions de diumenge, en les quals van baixar 13 escons, i han passat de 33 a 20 diputats.

"No formaré part del pròxim Parlament de Catalunya i, per tant, abandonaré la primera línia política. Començo una nova etapa, però amb el mateix compromís: una Catalunya justa i independent", ha afirmat, i ha afegit que ha pres aquesta decisió com un exercici d'honestedat i per responsabilitat amb Catalunya i amb el partit.

Aragonès ha detallat que en les pròximes setmanes se centrarà a "facilitar una transició des del Govern en funcions fins a l'elecció d'un nou president de la Generalitat", fins que es produeixi el seu relleu.

També ha assegurat que facilitarà una transició a ERC des del seu rol de coordinador nacional "per tancar un cicle electoral de mals resultats i contribuir a obrir un nou cicle de creixement".

INVESTIDURA

El president de la Generalitat ha assegurat que el seu partit no facilitarà una investidura del PSC ni participarà "d'operacions que necessiten l'acord" entre Junts i el PSC, i ha afegit que correspon a aquestes dues formacions gestionar la situació sorgida de les eleccions.

"El PSC i Junts han obtingut molt bons resultats en aquestes eleccions, han millorat els resultats, i per tant, els correspon a ells", ha insistit Aragonès, que ha instat el PSC i Junts a entendre's, preguntat per si ERC obrirà negociacions amb alguna d'aquestes formacions.

"MASSA CONTRADICCIONS"

Ha insistit que ERC passarà a l'oposició perquè assegura que així ho han expressat les urnes, i ha assenyalat que ERC ha assumit "potser massa contradiccions" des del Govern.

Aragonès ha lamentat que l'independentisme ha perdut la majoria a la cambra catalana i "el país ha girat a la dreta", després d'assenyalar que l'independentisme ha d'encarar el futur reivindicant-se com un projecte polític necessari i lluny de personalismes i batalles estèrils, ha dit textualment.

Ha assegurat que el futur de l'independentisme ha de seguir aquests criteris, "més encara avui que tothom assumeix l'estratègia que ERC ha liderat aquests anys" de negociació per resoldre el conflicte polític.

REFLEXIÓ COL·LECTIVA

Preguntat per si el partit celebrarà un congrés extraordinari per renovar el seu lideratge, Aragonès ha respost que farà una reflexió: "Tocarà enfortir aquest projecte i es prendran les decisions col·lectivament. Per part d'ERC, estic convençut que mirarem endavant i aquest projecte continuarà".

Sobre la negociació de la presidència del Parlament, ha assegurat que en els pròxims dies valoraran escenaris: "Tindrem temps de qüestions més operatives i els qui ho hauran d'explicar seran els lideratges del grup parlamentari".