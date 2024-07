Aragonès defensa la via de la negociació perquè Catalunya "guanyi sobirania" fiscal i econòmica

Ridao apunta a una crisi de tots els poders de l'Estat "pels excessos de la dreta judicial"

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat aquest dijous la via de la negociació perquè Catalunya guanyi sobirania en tots els nivells, també en l'àmbit fiscal i econòmic.

Ho ha dit en la clausura de la presentació de l'informe 2023 de l'Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA), el qual avisa que la manca de revisió del model de finançament té "conseqüències greus" per a les finances dels governs autonòmics i, en conseqüència, per a la qualitat dels serveis que ofereixen als ciutadans.

Aragonès ha convingut que Catalunya necessita un model de finançament específic i singular que no sigui només "maquillatge".

Pel president, la via de la negociació entre la Generalitat i el Govern central ha de tenir continuïtat perquè ha donat resultats, tot i que ha apuntat que, en algun cas, aquests resultats han estat "insuficients".

RELACIÓ AMB L'ESTAT

No obstant això, ha apuntat que la voluntat negociadora ha ajudat a la desjudicialització de la política amb els indults, la reforma del Codi Penal i la llei d'amnistia, i ha dit que el diàleg ha de continuar "si es vol avançar per resoldre la insatisfacció dels catalans, tal com subratlla l'informe, en relació amb l'Estat espanyol".

"Crec que la via de la negociació és la via adequada, possible i transitable perquè Catalunya guanyi sobirania en tots els nivells, en l'àmbit fiscal, però també en l'àmbit econòmic", ha conclòs.

DOBLE CRISI

En l'obertura de l'acte, el director de l'IEA, Joan Ridao, ha alertat que es viu "una crisi constitucional doble a nivell d'estat, no només la crisi territorial que encara no ha culminat amb la resolució del conflicte, sinó una crisi entre tots els poders de l'Estat com a conseqüència dels excessos de la dreta judicial".

"Les inventives del poder coercitiu de l'Estat després de l'anomenat procés encara són molt patents. Només cal veure el 'metavers' en el qual viuen alguns jutges d'Espanya amb algunes resolucions creatives, per no dir extravagants, al voltant del compliment de les lleis que emanen del Parlament", ha afegit.

També ha avisat que el 2023 va ser un any d'una creixent polarització política, en què va persistir l'infrafinançament i en què "la demagògia, el populisme i l'emergència de la ultradreta" va estar a l'ordre del dia, sobretot per l'increment de les desigualtats i la pobresa.

A més a més, ha explicat que en l'informe apareixen altres qüestions com les tensions viscudes en àmbits com el del dret a l'habitatge, les problemàtiques associades al món educatiu i el marge de millora que hi ha en qüestions com la creació d'ocupació, sobretot entre les dones i els joves.

En l'apartat de l'activitat normativa, ha avisat que s'avança "de manera inexorable i imparable cap a una mena d'estat autonòmic executiu, en què hi ha un gran estat legislador, i unes comunitats que, amb un marc d'infrafinançament, es veuen obligades a gestionar lleis que aprova el Congrés, en qüestions que a més són de competència autonòmica, des de l'habitatge o una qüestió tan prosaica com el benestar animal".

TRANSPARÈNCIA

Ridao, que ha reivindicat els 40 anys d'història de l'IEA, ha defensat els avenços que s'han produït en transparència, després de destacar que s'ha produït "una autèntica revolució" sobre aquesta qüestió en l'administració.

No obstant això, creu que hi ha marge de millora en l'apartat relatiu "al bon govern i la bona administració".