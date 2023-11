Aragonès defensa el referèndum com la seva "proposta per resoldre el conflicte polític"

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat aquest dijous que el referèndum és la seva "proposta per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya", en una entrevista de BBC News recollida per Europa Press.

"Estem treballant per a un acord per a un referèndum a Catalunya, un referèndum acordat entre el Govern espanyol i el Govern català", ha contestat a la pregunta de si l'amnistia desencadenarà una altra aposta per la secessió.

Ha afirmat que "els conflictes polítics, les discussions polítiques, s'han de resoldre mitjançant la democràcia, mitjançant el diàleg, amb acords", i que aquesta és la meta cap a què han començat a caminar, en les seves paraules.

"Ara tenim aquesta oportunitat per finalment resoldre el que és clarament un conflicte polític", ha afegit.

També ha assegurat que hi ha una "aclaparant majoria" de catalans que vol un referèndum per decidir el futur de Catalunya i que aquest desig dels catalans és la solució.