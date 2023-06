Aragonès defensa el "paper destacat" de Catalunya en l'H2MeD

"Catalunya necessita tots els aliats, sempre i arreu"



BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat el "paper destacat" de Catalunya en el corredor d'hidrogen renovable H2MeD i la importància de la cooperació entre territoris per afrontar reptes com el canvi climàtic.

"Catalunya necessita tots els aliats, sempre i arreu", ha declarat als periodistes aquest dimecres a Marsella (França) després de visitar la planta d'hidrogen de Fos-sur-Mer, que transportarà hidrogen entre Barcelona i Marsella.

Ha destacat que la visita li permetrà abordar qüestions relacionades amb el transport i la producció d'hidrogen, "una de les fonts d'energia del futur d'Europa".

També es reunirà amb el president de la regió la Provença-Alps-Costa Blava, Renauld Muselier, amb qui explorarà impulsar una "macroregió mediterrània que pugui situar les polítiques mediterrànies al cor de les decisions de la UE".

Ha assegurat que el Govern està fent les "inversions necessàries per dependre cada vegada menys de l'aigua de la pluja", i que van permetre endarrerir sis mesos l'entrada de l'excepcionalitat per sequera a Catalunya.

RENOVABLES PER FABRICAR HIDROGEN

Per ell, un altre "gran repte és que hi hagi prou producció d'energia renovable" per fabricar hidrogen, i ha remarcat que Catalunya està fent els deures: ha passat de 9 a 1.500 megawatts en instal·lacions de renovables.

Ha situat entre els objectius del Govern que tota l'aigua es pugui reutilitzar, destinant el que no sigui apte per a consum de boca a "usos industrials, de generació d'energia i de regadiu".