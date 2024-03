Aragonès defensa que el Govern "no està en funcions" i continuarà actuant per afrontar la sequera

TARRAGONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat aquest dissabte que el Govern "no està en funcions", per la qual cosa continuarà actuant per afrontar l'episodi de sequera.

"El Govern no està en funcions, ho estarà a partir del 12 de maig i, per tant, continuarà prenent totes les decisions perquè tot allò que estava en marxa tingui continuïtat", ha constatat Aragonès en referència a la sequera, en una visita a la depuradora de Puigpelat (Tarragona), segons informa un comunicat.

Ha defensat que, després de rebutjar-se els pressupostos de la Generalitat, el Govern "treballarà perquè aquest temps perdut sigui el mínim possible i el màxim de recursos puguin anar allà on la ciutadania mereix".

"Farem tot el que estigui a les nostres mans per poder tenir disponibles en els pròxims dies el màxim de recursos per fer front a la lluita contra la sequera", ha afegit.

També ha valorat la planificació que fa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i ha explicat que el seu Executiu té la intenció de "destinar en la pròxima dècada 1.300 milions d'euros d'inversió per completar totes les actuacions en matèria de proveïment i sanejament d'aigües residuals".