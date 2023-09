Aragonès defensa que ERC ha "obert camí" per a l'amnistia i l'autodeterminació

Reclama un referèndum d'independència: "L'amnistia no és ni serà el final de res"



BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest dilluns que ERC ha "obert camí" cap a l'amnistia i l'autodeterminació gràcies a la seva aposta per la via de la negociació amb el Govern central.

"Qui marca pas perquè molta gent es pugui afegir normalment és el que més ferides rep", ha dit en un acte amb militants d'ERC per la Diada a Barcelona, en al·lusió a les crítiques que van rebre els republicans per part de Junts i altres organitzacions independentistes.

Estava previst que també hi intervingués el president d'ERC, Oriol Junqueras, que finalment no hi ha pogut assistir després de donar positiu en covid-19.

A més, Aragonès ha cridat els militants d'ERC a sentir-se "orgullosos" del seu partit, el seu passat republicà, la seva contribució a l'organització del referèndum de l'1-O i la seva aposta pel diàleg.

"Ara aquest camí es veu més clar i és més ample, perquè s'hi pot afegir més gent, i això és extraordinàriament positiu", ha afegit, en al·lusió a Junts i a la seva decisió de negociar sobre la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez.

OBRIR "UNA NOVA FASE"

Davant aquestes negociacions d'investidura, Aragonès ha insistit a obrir una "nova fase en el procés de resolució del conflicte que porti definitivament a l'amnistia i a l'autodeterminació".

"L'amnistia no és ni serà el final de res. L'amnistia és un pas necessari i imprescindible, i és el primer pas", ha advertit.

Així, ha sostingut que Catalunya "ha de decidir i decidirà lliurement el seu futur com a poble en un referèndum", cosa que ha cridat a defensar des del carrer i en les institucions.

El president ha assegurat que aquest missatge s'ha de sentir "des de La Zarzuela fins a La Moncloa passant per la plaça de les Cortes" de Madrid, on hi ha el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional.

"El conflicte és sobre la sobirania, i el poble de Catalunya és major d'edat" per decidir sobre el seu futur, ha dit.

A més, ha defensat que el projecte d'ERC és per a tots els catalans --aviat vuit milions, ha dit-- sigui quin sigui el seu origen, i ha assegurat que un "Estat independent" català els garantiria els drets que molts no tenen a Espanya.

10 ANYS DE LA VIA CATALANA

També ha intervingut el president de la Federació d'ERC de Barcelona, Gerard Gómez del Moral, que ha recordat que aquest 2023 es compleixen 10 anys de la cadena humana de la Via Catalana, i ha elogiat "la positivitat, somriure i capacitat aglutinadora" de les seves llavors presidentes, Carme Forcadell i Muriel Casals.

"Avui, en aquesta Diada, cal ser més conscients que mai que hem de recuperar aquest esperit", ha dit, després que aquest últim any l'ANC ha endurit el to contra el Govern i l'estratègia d'ERC.

La portaveu de les joventuts d'ERC, Andrea Urbano, ha reivindicat la valentia de la formació, en les seves paraules, i la seva aposta per desjudicialitzar el conflicte a Catalunya, "una via que no és nova tot i que alguns creuen que se la van inventar ahir".