Aragonès defensa que ERC ha "obert camí" per a l'amnistia i l'autodeterminació

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest dilluns que ERC ha "obert camí" cap a l'amnistia i l'autodeterminació gràcies a la seva aposta per la via de la negociació amb el Govern central.

"Qui marca el pas perquè molta gent es pugui afegir normalment és el que més ferides rep", ha dit en un acte amb militants d'ERC per la Diada a Barcelona, en al·lusió a les crítiques que van rebre els republicans per part de Junts i altres organitzacions independentistes.

Estava previst que també hi intervingués el president d'ERC, Oriol Junqueras, que finalment no hi ha pogut assistir després de donar positiu en covid-19.

Davant les negociacions per investir el candidat socialista, Pedro Sánchez, Aragonès ha cridat a obrir una "nova fase en el procés de resolució del conflicte que porti definitivament a l'amnistia i a l'autodeterminació".

"El conflicte és sobre la sobirania, i el poble de Catalunya és major d'edat", ha dit el president, que ha cridat els independentistes a sumar esforços per aprofitar l'oportunitat, en les seves paraules, que brinda el moment polític.