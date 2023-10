Aragonès defensa una amnistia que es remunti al 2013 o 2014 i restauri "tots" els drets

Defensa una amnistia que es remunti al 2013-2014 i restauri "tots" els drets

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat aquest dilluns que "forma part de la negociació" el fet de si el referèndum que volen que se celebri a Catalunya ha de ser sobre la independència o sobre altres qüestions.

"Això forma part de la negociació que s'ha de dur a terme. Des del meu punt de vista, la independència ha de ser una opció. A partir d'aquí, si hi ha altres possibilitats, benvingudes siguin i que la ciutadania decideixi lliurement. Però les característiques del referèndum han de formar part de la negociació", ha assegurat en una entrevista a 'La Hora de la 1' de TVE, recollida per Europa Press quan li han preguntat si el referèndum ha de ser sobre la independència o sobre un possible avenç en l'Estatut o en matèria de finançament.

També ha defensat una llei d'amnistia que es remunti als anys 2013 o 2014 i que restauri "tots els drets civils i polítics" dels amnistiats.

Creu que el text ha d'abastar tots els anys del procés, per la qual cosa ha d'englobar "des del 2013 o 2014, amb la consulta del 9N, fins al dia d'avui en què hi continua havent activitat repressiva per part d'institucions de l'Estat".

Preguntat per si totes les persones amnistiades s'han de poder presentar novament a un càrrec públic, Aragonès ha considerat que se'ls ha de restaurar tots els seus drets "com qualsevol altre ciutadà, ni més ni menys".

Sobre si els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil també han de ser amnistiats, ha opinat que no és comparable: "Que jo sàpiga no hi ha policies ni guàrdia civils a l'exili, hagin estat multats o hagin passat quatre anys a la presó o estiguin inhabilitats".

"És molt diferent ser perseguit per facilitar que la ciutadania posi una papereta, un 'sí' o un 'no' en una urna, al fet que s'hagin de retre comptes davant la justícia per un excés de força policial davant ciutadans que només anaven a votar", ha sostingut.

PSOE I SUMAR

Malgrat conèixer els plantejaments de Sumar, ha assegurat que estaran atents a allò que expliquin dimarts els de Yolanda Díaz, quan presentaran a Barcelona el seu dictamen jurídic sobre l'encaix de l'amnistia en el marc constitucional.

No obstant això, ha destacat que el més determinant serà la proposta que el PSOE posi sobre la taula perquè "correspon a Pedro Sánchez aconseguir els vots, moure's i arribar a acords".

Després d'indicar que l'abast de l'amnistia que proposen es troba en el text que els independentistes van presentar al Congrés el 2021, ha explicat que amb la negociació que estan duent a terme volen "acabar amb la repressió, avançar en la negociació perquè Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur, i qüestions d'urgència social que passen pel desequilibri fiscal, l'infrafinançament de serveis públics i aconseguir el traspàs de Rodalies".

"ESTEM LLUNY"

"Estem lluny, i especialment en un apartat que no és menor, el de com millorem el finançament dels serveis públics, el traspàs de Rodalies. Això no afecta només els 1.400 represaliats, afecta tota la ciutadania. Aquí el PSOE no s'està movent", ha avisat.

En relació amb la manifestació de diumenge contra l'amnistia que es va celebrar a Barcelona, ha insistit que va ser un "fracàs" perquè, segons el seu parer, hi haurà una amnistia i un avenç per a l'exercici dels drets i les llibertats a Catalunya.