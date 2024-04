Aragonès s'obre a un debat electoral pel 12M amb Illa i Puigdemont "fora de Catalunya"

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha obert a un possible debat electoral amb els candidats a les eleccions del 12M del PSC, Salvador Illa, i de 'Junts+ Puigdemont per Catalunya', Carles Puigdemont, que s'organitzi "fos de Catalunya".

"Si Carles Puigdemont vol fer aquest debat a Perpignan (França), a Waterloo (Bèlgica), o a on sigui, doncs el farem", ha apuntat en una entrevista d'aquest divendres a Rac1 recollida per Europa Press.

Aragonès ha defensat que un futur debat entre els candidats de PSC, Junts i ERC servirà per "parlar de propostes pel futur de Catalunya" i de com creu cada partit que pot servir millor als catalans i catalanes, en les seves paraules.

També ha assenyalat que si Illa no està disposat a desplaçar-se fora de Catalunya, també està "disposat a un debat amb tota la cordialitat, però amb les propostes i explicant les idees de cadascun" només amb Puigdemont, desplaçant-se on sigui.

"Jo no tinc cap problema en aquest sentit i, per tant, si algú s'ofereix i tothom ho accepta, encantat", ha resolt el president, que ha ironitzat que dilluns que ve ja surt de Catalunya per defensar l'amnistia al Senat, en les seves paraules.