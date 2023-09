Aragonès critica el PSOE i el PP per atacar l'autogovern de Catalunya "sempre que han pogut"

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat aquest dimecres durant el debat de política general al Parlament que el PSOE i el PP "sempre que han pogut han atacat l'autogovern de Catalunya".

En la intervenció de resposta al president del PP català, Alejandro Fernández, Aragonès ha assenyalat que cap de les dues formacions ha ofert mai "cap proposta a favor del desenvolupament de l'autogovern" català.

El president ha afirmat que faran servir la seva capacitat d'"influir a les Corts Generals per defensar els interessos de Catalunya", en referència a les negociacions per a una possible investidura del president del Govern central en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Aragonès ha recriminat el "discurs fals de la decadència" per part del líder popular català i ha exposat les seves dades econòmiques comparant Catalunya amb Espanya.

Ha replicat a Fernández que Catalunya no és "una societat decadent", en destacar que comporta un 16% de la població a Espanya, però genera el 20% del PIB i un 24% de les exportacions, i ha assegurat que l'atur català està 3,2 punts per sota de l'espanyol.