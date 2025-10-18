Aragonès critica que l'Estat "prioritza el seu dret a l'espionatge" respecte a l'acció política

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha criticat que el "Estat espanyol prioritza el seu dret a l'espionatge al dret dels seus ciutadans a l'acció política en llibertat", després de conèixer l'aval del Tribunal Suprem al fet que no es desclassifiqui tota la informació sobre l'espionatge a Aragonès.
Així ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dissabte, en el qual ha assegurat que "un Estat que viola la privadesa per defensar-se d'un moviment democràtic és un estat feble".
"Guanyarem!", ha sentenciat en resposta a la decisió del Tribunal Suprem.