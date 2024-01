Aragonès critica les "mentides" del CNI per espiar-lo i demana depurar responsabilitats

"Semblaria una aventura de 'Mortadel·lo i Filemó'"



VILABLAREIX (GIRONA), 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat aquest divendres els arguments i les "mentides" del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) per justificar la necessitat d'espiar-lo i ha demanat anar fins al final per depurar responsabilitats.

Així ho ha manifestat en unes declaracions als mitjans després de transcendir que el CNI va investigar Aragonès perquè creia que era qui dirigia els Comitès de Defensa de la República (CDR) i que, per aquest motiu, es va instal·lar el programari Pegasus al seu mòbil.

"Si no fos per aquesta justificació que he estat sotmès durant 9 mesos, com a mínim, a un espionatge il·legítim, seria per riure, semblaria una aventura de 'Mortadel·lo i Filemó'. És lamentable les mentides que s'han inclòs", ha afegit.

Així, ha dit que l'amoïna que la seguretat nacional estigui en mans d'uns serveis d'intel·ligència que cometen "errors d'aquesta magnitud" perquè, a parer seu, algú amb un mínim de coneixement de la realitat política catalana veuria que els arguments del CNI no se sostenen.

Segons Aragonès, darrere els arguments del CNI s'hi amaga que hi havia "la intencionalitat política d'espiar, de tenir accés a la intimitat i a les comunicacions per destruir un projecte legítim, el de defensar la llibertat de Catalunya".

Així, ha destacat que sempre ha defensat la independència de Catalunya i que sempre ho ha fet utilitzant "tots els mitjans democràtics" que ha tingut al seu abast gràcies a la confiança que li han donat els ciutadans, ha dit.

"Ho vaig fer quan era vicepresident del Govern i avui com a president de la Generalitat faig el mateix, defensar la independència de Catalunya. I per aquesta raó no m'haurien d'espiar, per molt que s'inventin arguments que no s'aguanten", ha subratllat.

OPERACIÓ CATALUNYA, "SEGONA PART"

Per Aragonès, el que constaten els documents del CNI és que "l'operació Catalunya ha tingut una segona part, que ha estat l'espionatge massiu a persones pel seu compromís amb la independència de Catalunya".

"I, a més, ho ha fet incloent algunes afirmacions que estan fora de tota realitat i del sentit comú", ha afegit el president català, que ha lamentat que els documents als quals han tingut accés estiguin incomplets i amb elements censurats, ha dit.

També ha lamentat que en aquests documents es justifiqui l'espionatge a persones en considerar que liderava els CDR en la clandestinitat, un concepte que considera que no necessiten: "Defensem a plena llum i abans de res al món el que volem per al país, la independència".

Sobre que aquest divendres estigui prevista la compareixença de l'exdirectora del CNI Paz Esteban, creu que serà la primera vegada que els serveis d'intel·ligència de l'Estat es veuran sotmesos a un "escrutini", i la primera oportunitat d'intentar posar ordre i límits a l'espionatge que han dut a terme.

"Anirem fins al final. Avui serem clars. És la primera vegada que hi ha un procediment d'aquestes característiques així i ho aprofitarem", ha resolt.